Cesena, un nuovo locale sotto il loggiato del Comune

Nuovo capitolo per i locali sotto il loggiato del Comune. Il Comune di Cesena affida in concessione tre locali situati nel Loggiato comunale di piazza del Popolo, ai numeri civici 14, 15 e 16, destinati a ospitare un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’Amministrazione ha pubblicato una procedura per l’affidamento dei locali, per i quali è prevista una concessione della durata di nove anni. Il canone annuo posto a base della procedura è di 17mila euro. Gli spazi, inseriti in uno dei luoghi centrali della città, di fronte alla fontana Masini e sul fianco della scalinata che dalla piazza conduce alla Rocca Malatestiana, sono destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le caratteristiche dei locali e le relative condizioni sono dettagliate nella scheda tecnico-descrittiva allegata al bando.

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso dovranno presentare la propria offerta entro le ore 13 del 16 novembre. La procedura di gara si svolgerà successivamente, con l’apertura delle offerte prevista per mercoledì 18 novembre alle ore 9:00, in Comune. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-locali-sotto-il-loggiato-comunale-per-la-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/.