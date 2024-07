Cesena, un nuovo impianto antincendio per il Bonci: approvato il progetto

A partire da fine agosto il teatro Bonci sarà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria riguardante la sostituzione dell’impianto di rilevazione incendi. Il progetto, a cui corrisponde un investimento di 200 mila euro di risorse comunali, è stato approvato dalla Giunta.

«Pur non trattandosi di un intervento oneroso dal punto di vista economico e particolarmente complesso – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – assume una sua centralità perché sarà eseguito all’interno di uno dei luoghi simbolo di Cesena costantemente al centro di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati con l’obiettivo di renderlo ulteriormente efficiente e performante. L’intervento approvato riguarda lo smontaggio e lo smaltimento dell’impianto esistente di rivelazione incendi a servizio dell’intera struttura e la realizzazione di nuovo impianto a sostituzione dell’esistente che si attivi in caso di guasto, e che migliori il livello di sicurezza dell’immobile. L’obiettivo del progetto, che si inserisce in una più ampia programmazione comunale di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, è quello di garantire all’edificio, e di conseguenza alle maestranze che vi lavorano, agli artisti e ai fruitori, massime condizioni di sicurezza».

Nello specifico, si procederà con la rimozione degli attuali componenti impiantistici, con lo sfilaggio dei cavi esistenti e successivo ricablaggio; copertura dei locali con presenza di gas combustibili, con rivelatori di fughe di gas e installazione di valvole di chiusura d’emergenza; installazione di pulsanti di allarme manuale in luoghi strategici per una tempestiva segnalazione di pericolo; installazione di un adeguato sistema di allarmi ottico/acustici, nonché di un combinatore telefonico per la segnalazione in caso di allarme in orario di chiusura del teatro. A questo proposito, l’impianto attuale sarà rimosso e verranno sostituiti tutti gli elementi non più a norma, compreso lo sfilaggio delle linee di comando e segnalazione. L’intervento è conforme alla normativa sui locali di pubblico spettacolo dettata dal D.M. 19.08.1996 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e alle norme UNI.

Il teatro “A. Bonci” è stato oggetto di ristrutturazione su più stralci a partire dal 1983, percorso concluso nel 1999, interventi che hanno riguardato anche l’impiantistica di protezione attiva contro gli incendi. Facendo seguito alla necessità di rendere l’impianto di rivelazione ed allarme antincendio funzionale e vista l’impossibilità di reperire sul mercato ricambi ormai fuori produzione, si è proceduto a progettare la sua integrale sostituzione, andando però ad utilizzare i cavidotti esistenti, cercando quindi di salvaguardare le strutture edilizie.