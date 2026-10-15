Cesena, un nuovo gestore di Bellaria: il San Biagio riapre dopo 7 anni

Dopo 7 anni di chiusura, il San Biagio è ormai pronto a riaprire i battenti, grazie all’assegnazione della gestione ad “Approdi srl”. Si tratta di una realtà culturale di Bellaria Igea Marina che sviluppa e gestisce progetti nei campi del cinema, del teatro, degli eventi, della formazione, degli spazi culturali e dell’innovazione sociale.

La concessione avrà una durata di 8 anni, con un valore totale complessivo stimato in oltre 1,8 milioni di euro, e affida alla società e ai suoi partner locali il compito di rilanciare la storica attività cinematografica della struttura di via Aldini, arricchendola con altri eventi culturali che vadano oltre la semplice proiezione di film.

L’aggiudicazione, con un’offerta (l’unica presentata) di 5.800 euro come canone annuo, è avvenuta a seguito di procedura di gara aperta con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo

Al di là dei lavori ormai a buon punto per rinnovare i locali, la svolta all’orizzonte è una nuova visione del San Biagio, per farne un luogo capace di ospitare attività diverse, rivolte a pubblici differenti, per tutto l’arco della giornata, e non solo di sera. Alle proiezioni si aggiungeranno attività teatrali e musicali, conferenze, mostre, corsi di formazione e laboratori didattico-artistici. Centrale sarà anche il coordinamento con scuole, Università e associazioni del territorio, per costruire una programmazione capace di animare gli spazi mattina, pomeriggio e sera. Prima dell’avvio delle attività, il nuovo gestore dovrà inoltre completare gli allestimenti e predisporre le dotazioni necessarie al nuovo funzionamento della struttura. L’obiettivo indicato dall’amministrazione comunale è arrivare ad attivare il servizio nel giro di qualche mese.

“Approdi” è stata fondata nel 2021 ed è un’impresa che integra produzione audiovisiva e teatrale, gestione di sale e spazi culturali, ideazione di festival ed eventi, percorsi formativi e progetti a impatto sociale. Un ecosistema in cui attività e competenze diverse dialogano per generare valore culturale e territoriale nel lungo periodo. La visione di questa società, che ha già dato buona prova di sé col “Bellaria Film Festival” e la riapertura del cinema “Apollo” nella stessa località rivierasca, nasce dalla volontà di creare luoghi capaci di favorire l’incontro, la partecipazione e la collaborazione. In questa prospettiva, il San Biagio può diventare uno spazio aperto e condiviso (con l’utilizzo non solo delle due storiche sale proiezioni ma anche di altri spazi, incluso il Cortile delle palme, che potrebbe essere interessante per iniziative durante la bella stagione), mettendo in relazione esperienze e linguaggi artistici differenti. Un luogo da vivere, in cui cinema, arti e formazione si intrecciano con le iniziative del tessuto culturale locale.