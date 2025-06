Cesena, un musical per la città: il Comune punta sui giovani talenti

Un “musical della città”, con un significativo contributo economico del Comune, per incoraggiare il protagonismo giovanile, stimolarne le doti creative ed espressive e valorizzare i talenti.

È un’iniziativa lanciata dall’amministrazione, sotto la regia dell’assessora Giorgia Macrelli, insieme a Ga/Er-Giovani Artisti Emilia Romagna, associazione costituita da dieci Comuni capoluogo di provincia, tra cui Cesena.

Il progetto sulla rampa di lancio si intitola “Su questa strada noi-Il musical della città”. Nei prossimi giorni, sul sito web del Comune, sarà pubblicata una procedura di selezione finalizzata a individuare un ente del terzo settore, che sia organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, al quale affidare la realizzazione dell’iniziativa, del valore complessivo di 12mila euro.

Lo spirito del progetto

«Promuovere il protagonismo giovanile e creare occasioni di scambio anche nel mondo delle industrie culturali e creative - commenta l’assessora Macrelli - significa ascoltare e incoraggiare i giovani a mettersi in gioco, sperimentare e partecipare, azioni che aiutano sempre a capire quale strada intraprendere, anche solo per un periodo. A questo proposito, così come definito dall’associazione Ga/Er all’interno del progetto “Costellazioni 2”, che nella prima edizione ha visto Cesena concentrarsi sul teatro, continuiamo sulla strada delle arti performative con un focus sul musical. In particolare, sul musical come arte che unisce e arriva tra le persone. In città ci sono diverse associazioni che operano in questo ambito e tanti giovani attivi. L’idea è quella di creare occasioni di scambio tra giovani performer e appassionati di musical ma anche tra insegnanti e professionisti, per collegare l’esperienza a una visione di futuro e rendere più accessibile l’entrata nelle industrie culturali e creative. Uno tra gli obiettivi di questa azione progettuale è dunque la creazione di un network tra e per giovani performer, offrendo l’esperienza e le conoscenze di professionisti a che operano a livello nazionale e internazionale, portando più vicino un mondo che a volte sembra inaccessibile come orizzonte professionale. Le attività saranno gratuite e aperte ai giovani dai 16 ai 35 anni e incoraggeremo la collaborazione tra diverse realtà artistiche locali, come compagnie, scuole di danza, scuole di musica, per favorire uno scambio culturale continuo e arricchente per gli artisti e tutta la comunità».

Attività previste in settembre

L’evento, a cui il soggetto vincitore dovrà lavorare dall’1 al 30 settembre, interesserà gli ambiti del canto, della danza, della recitazione; workshop pratici per imparare tecniche di audizione e strategie per proporsi alle compagnie e mantenere una carriera nel settore; momenti di networking tra giovani performer e professionisti per favorire il dialogo e lo scambio di esperienze; produzione di eventi pubblici (musical e showcase) per valorizzare il progetto e coinvolgere la comunità; coordinamento delle attività artistiche e logistiche in collaborazione con le realtà locali.