Cesena, un mini corso di cucina per fare cappelletti e passatelli

CESENA. Dopo il successo dei primi appuntamenti, martedì 8 ottobre torna “Con le mani in pasta”, mini corso di cucina proposto dalla DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio per far conoscere l’arte di tirare la sfoglia e di preparare un perfetto ripieno, come vuole la tradizione. Al centro della lezione ci sarà la preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola più genuina, come i cappelletti e i passatelli. I partecipanti potranno vivere una gioiosa esperienza dei sensi che si concluderà con una golosa merenda e una degustazione dei prodotti preparati. Il corso, che si terrà presso un noto pastificio nel centro storico di Cesena, con sfogline di lunga esperienza e tradizione, avrà inizio alle ore 16. Per prendervi parte è possibile acquistare l’experience direttamente sul portale web dei Percorsi del Savio, all’indirizzo https://bit.ly/cesenamaninpasta. Il costo è di 35 euro a persona: la quota comprende il corso di cucina, gli ingredienti, una merenda e la degustazione dei prodotti preparati insieme agli istruttori.

Il ritrovo è previsto presso l’Ufficio Turistico IAT Cesena da cui il gruppo di partecipanti raggiungerà il luogo del corso in una breve passeggiata. Per ulteriori informazioni contattare lo 0547 356327 oppure inviare una mail a info@ipercorsidelsavio.it.