Cesena, un kart si ferma alla partenza della gara: incidente e tensione, poi tutto si ricompone VIDEO

Un malinteso e una partenza con grande spavento (ma per fortuna nessun ferito) alla gara di kart di ieri a San Carlo di Cesena. Un concorrente della seconda fila al via ha visto il suo mezzo fermarsi alla partenza e si è adoperato per segnalare il problema al giudice di gara, che però sul momento non si è accorto dell’inconveniente. Di conseguenza, al via dei veicoli si è creato un incidente a catena con momenti di grande tensione. Dopo una animata discussione, tutto si è risolto con un momento pacificatore tra una piadina e un bicchiere di vino.