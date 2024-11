Cesena, un escavatore cade dal mezzo che lo trasporta: via Cervese bloccata in direzione mare - Gallery

Via Cervese bloccata in direzione mare dalle 15.30 di oggi a Cesena da un incidente dalla dinamica piuttosto particolare. Un escavatore è caduto dal mezzo attrezzato che lo trasportava all’altezza del cavalcavia di San Giorgio. Il mezzo trasportato all’improvviso ha alzato il braccio idraulico, impattando nel sottopasso autostradale per poi cadere lateralmente, fortunatamente senza che nessuno transitasse in direzione Cesena. Sul posto la Polizia Locale di Cesena e personale di Autostrade per l’Italia per controlli anche nella regolazione del traffico. La situazione è tornata alla normalità al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’area, conclusesi attorno alle 18.