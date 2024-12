Cesena, un convegno dedicato alla pedagogia di Gianfranco Zavalloni sabato 7 dicembre

“Vivere curiosamente con le nuove tecnologie. Sulle tracce di Gianfranco Zavalloni” è il titolo dell’appuntamento che come ogni anno viene organizzato nel giorno in cui l’indimenticato dirigente scolastico, scomparso nel 2012, avrebbe festeggiato il compleanno. Il convegno porterà un contributo di conoscenza, partendo proprio dalla elaborazione del pensiero di Zavalloni fondato sulla Pedagogia della Lumaca e sui diritti naturali dei bambini e delle bambine.

La scuola di GFZ (Gianfranco Zavalloni), dei bambini di Sorrivoli e di tutti coloro che hanno costruito con le mani i saperi con lentezza e curiosità può essere un valido antidoto ai rischi educativi connessi ad una iper esposizione alla tecnologia. Ricercando un equilibrio dinamico tra intelligenza artificiale e intelligenza artigianale. Lo stesso acronimo IA può aiutarci a continuare ad essere umani, con la consapevolezza che le tecnologie avanzate possono essere un valido e funzionale aiuto all’essere umano.

L’evento, che si tiene a Cesena il 7 dicembre alle ore 16.30 a Palazzo del Ridotto, sarà aperto da Rosetta Tolomelli, teatrante, ex burattinaia di 85 anni, che intratterrà i presenti con uno spettacolo di burattini.

Moderati da Simonetta Ferrari, portano il contributo all’approfondimento Maruska Palazzi tutor di Scienze della formazione dell’Università di Urbino con la relazione “Tecnologie di ieri e di oggi”, Lia Mariani psicoterapeuta che interverrà parlando degli “Effetti dei social-tecnologie-device in età scolare”; Leonardo Belli con un intervento su “Il gruppo delle tecnologie appropriate a Cesena” per ricordare l’attività svolta dal Gruppo di Ricerca sulle Tecnologie Appropriate (GRTA) fondato nel 1981 insieme a Gianfranco Zavalloni.

Infine Daniele Paci, Mirco Turci e i ragazzi di Sorrivoli parleranno di “Gianfranco e i bambini di Sorrivoli”

Tra gli interventi del convegno saranno le poesie di Fabio Molari e la musica con Gorg Scur gruppo musicale di ex alunni di Gianfranco.

La Stamperia Pascucci allestirà nella sala Sozzi in cui si svolge il convegno, la mostra di ARAZZI con disegni di GFZ , realizzati dai ragazzi della scuole di Roncofreddo e fortemente volute dall’Ass. alla lentezza Federico Franchini.

L’incontro, trasmesso in diretta Facebook per coloro che non potranno raggiungere la sede dell’incontro, è organizzato dalla moglie Stefania, insieme al “gruppo lumaca”, amici di Gianfranco Zavalloni, con l’appoggio dell’Associazione Ipazia, e gode del patrocinio del Comune di Cesena.