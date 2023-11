Cesena: un caso di scabbia circoscritto al liceo

Un caso di scabbia è stato circoscritto tra gli studenti più grandi che frequentano il Liceo Monti di Cesena: una delle scuole inserite al Cubo nella zona stazione.

Una volta capita l’infestazione cutanea di cui è caduto vittima uno degli studenti della scuola, è scattato come di prassi l’intervento del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl. Per circoscrivere la situazione e dettare i necessari protocolli di pulizia e disinfestazione delle aree protagoniste della presenza dello studente. La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita: un acaro che ha come effetti sulla persona colpita quello di causare un intenso prurito. Si tratta di un disturbo contagioso che può diffondersi in modo molto rapido, ma che può essere risolto altrettanto rapidamente una volta circoscritto.

A causare la scabbia è lo “Sarcoptesscabie”: un acaro a 8 zampe dalle dimensioni microscopiche. Per vivere e proliferare scava degli altrettanto microscopici cunicoli, appena sotto alla pelle della persona con cui viene a contatto. “Mini gallerie” all’interno delle quali le femmine depositano le uova.

Alla loro schiusa, 3-4 giorni dopo la deposizione, le larve risalgono sulla superficie della pelle, dove si sviluppano e da cui partono per colonizzare altre aree della pelle o infestare altre persone.