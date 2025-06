Cesena, un caloroso saluto a Marco dalla Croce Verde Cesena

Un momento di profonda commozione ha attraversato la sede della Croce Verde di Cesena, dove le volontarie e i volontari si sono riuniti per salutare Marco, un giovane che ha condiviso con loro un lungo e speciale tratto di strada. Per ben dodici anni, dall’infanzia al raggiungimento dei 18 anni, Marco è stato accompagnato a scuola ogni giorno dai mezzi dell’associazione.

Quello vissuto non è stato un semplice servizio di trasporto, ma un vero percorso di vita condiviso, fatto di piccoli gesti quotidiani che hanno costruito un legame autentico e duraturo. “Ogni mattina, quando saliva sul nostro mezzo, non era solo un passeggero: era uno di noi, parte della nostra famiglia.” - raccontano i volontari - “Vederlo crescere e ora affrontare una nuova fase della sua vita ci riempie di gioia e, inevitabilmente, anche di un po’ di nostalgia”.

Per celebrare questo affetto reciproco e augurargli un futuro ricco di soddisfazioni, la famiglia di Croce verde Cesena hanno donato a Marco una maglietta personalizzata, con il suo nome stampato sopra: un piccolo simbolo di un grande legame. “Questo gesto – commenta l’Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – rappresenta l’anima di Croce Verde Cesena, associazione di volontariato che opera da oltre trent’anni sul nostro territorio per garantire servizi sanitari e sociali alla comunità. È questa una realtà che, oltre a offrire servizi fondamentali per la comunità, costruisce relazioni profonde e significative, diventando un punto di riferimento umano oltre che sanitario. A Marco vanno i nostri auguri più sinceri per un futuro luminoso, con la certezza che il legame costruito in questi anni resterà vivo nei cuori di tutti”.

La Croce Verde Cesena è una colonna portante della sicurezza sanitaria e sociale locale. Grazie ai suoi volontari – formati e motivati – offre un ampio ventaglio di servizi: emergenza, trasporti, assistenza, formazione e interventi in situazioni speciali (Covid, alluvioni, eventi), operando sempre in stretto raccordo con le istituzioni e la cittadinanza.