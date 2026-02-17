Cesena, “Umarell tour”: sabato 28 febbraio visita all’Emporio Solidale

Sabato 28 febbraio, alle 11, torna a Cesena “Umarell tour”: una passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati, dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al centro di questa terza tappa, della durata complessiva di 90 minuti, sarà l’Emporio solidale di via Guido Rossa, a Torre del Moro, nel quartiere Oltresavio. Come già avvenuto a dicembre e a gennaio, rispettivamente al nido dell’Osservanza e al centro sportivo e nido di Villachiaviche, anche in questo caso l’iniziativa fornirà un’occasione per conoscere da vicino gli interventi in corso, comprenderne lo stato di avanzamento e approfondire il ruolo che queste nuove infrastrutture avranno nel futuro assetto urbano della città.

La passeggiata speciale nasce con l’intento di offrire un percorso narrato attraverso alcuni dei più significativi interventi di trasformazione urbana, per raccontare in modo chiaro e accessibile l’evoluzione degli spazi pubblici coinvolti nei progetti di rigenerazione. A guidare l’iniziativa saranno i progettisti delle due opere, insieme all’assessora ai Progetti Europei Giorgia Macrelli, all’assessora ai Servizi per la Famiglia e la Persona Carmelina Labruzzo e all’assessore allo Sport Christian Castorri. Accanto a loro, le volontarie e i volontari dell’Associazione ‘Il Barco ODV’, che contribuiranno ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso, e i progettisti.