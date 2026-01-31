Cesena, “Umarell tour” alla scoperta di Villachiaviche - Gallery

Anziani che tornano energici, proiettati negli spazi del “futuro”. Gli acciacchi passano in secondo piano, con le energie usufruite per i commenti. Ma al secondo appuntamento di “Umarell tour”, in programma questa mattina a Villachiaviche, erano presenti anche numerosi giovani. Gli assessori Christian Castorri, Elena Baredi e Giorgia Macrelli, insieme ai responsabili dei lavori, hanno presentato ai cittadini il nuovo polo sportivo e l’asilo nido, realizzati con i fondi del Pnrr.

“Sono due progetti molto importanti - spiega Tommaso Giannatempo, presidente di quartiere - che gli abitanti di Villachiaviche richiedevano da tempo. Siamo soddisfatti dei lavori svolti, con una risposta importante in termini di utilizzo. Rimaniamo in contatto con l’Amministrazione per nuove opportunità progettuali”.