Cesena, ultimo turno da vigile del fuoco prima della pensione: il saluto dei colleghi

I colleghi in fila sull’attenti e le sirene accese per salutare Jean Paul Salvi, all’ultimo turno da vigile del fuoco. Dopo 35 anni di servizio a cui si aggiunge quello del servizio militare di leva, quella di oggi è stata la sua ultima guardia nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Dopo i primi anni in servizio a Bormio da diversi anni è di servizio a Cesena ed è qui che oggi, giorno che coincide anche con il suo compleanno, ha svolto il suo ultimo turno di lavoro prima della meritata pensione. A omaggiarlo e abbracciarlo i colleghi ormai amici.