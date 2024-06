Cesena, ultimo giorno di scuola: tempo di festa al Liceo Monti VIDEO

L’anno scolastico è terminato e come da tradizione, l’ultimo giorno di scuola è un’occasione speciale per riflettere sui mesi passati e per guardare avanti con entusiasmo e speranza. Un evento tanto atteso e vissuto con emozioni contrastanti dagli studenti di tutte le età.

Gli studenti più piccoli provano una gioia pura per l’inizio delle vacanze. Per quelli dell’ultimo anno, questo giorno segna la fine di un capitolo importante, e possono sentirsi nostalgici, pensando agli amici e agli insegnanti che lasceranno.

Oggi i ragazzi del Liceo Vincenzo Monti hanno festeggiato questo ultimo giorno nel cortile. Tra gavettoni, dediche sulle magliette, canti, lacrime e sorrisi, gli imminenti maturandi hanno salutato definitivamente la loro scuola, pronti a dare il via ad un nuovo inizio. Quella di oggi è sicuramente stata una giornata che rimarrà intangibile nei ricordi che gli studenti porteranno con sé.