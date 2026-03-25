Cesena, Uil: Manzelli confermato segretario generale

Cesena
  • 25 marzo 2026
Cesena, Uil: Manzelli confermato segretario generale

Il 12° Congresso della UIL di Cesena, che ha visto la partecipazione di oltre 170 delegati, si è concluso con la rielezione di Paolo Manzelli nel ruolo di Segretario Generale. La relazione introduttiva di Manzelli partendo dalla fotografia del territorio, la crisi del distretto calzaturiero del Rubicone, le difficoltà del metalmeccanico, la precarietà diffusa tra giovani e lavoratori stagionali della Riviera, il sottofinanziamento della sanità pubblica, e la necessità di un pieno raggiungimento della parità di genere, ha ribadito che la UIL di Cesena esiste per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle lavoratrici e ai lavoratori di realizzarsi pienamente.

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