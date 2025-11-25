Cesena, ubriaco litiga con chi lo aiuta a tornare a casa, rischia di causare un incidente e picchia un poliziotto: patteggia 6 mesi

È stato condannato a 6 mesi, con pena sospesa, beneficiando dello sconto per avere patteggiato. Un 33enne nigeriano residente a Cesena, dove abita da tempo e lavora regolarmente, circa un mese mezzo fa si era ubriacato. Poi aveva rischiato di fare sbandare con l’auto un negoziante di un punto vendita etnico a Rimini, che si era offerto di riportarlo a casa e all’altezza di Savignano si era visto tirare per un braccio, accusandolo di avergli sottratto dei soldi. Infine, aveva preso a pugni un poliziotto intervenuto per sedare la lite che era scoppiata in strada. Ieri, difeso dall’avvocato Davide Baiocchi, ha patteggiato 6 mesi.