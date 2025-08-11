Cesena, ubriaco fradicio, si stende sulla strada e prende a calci i Carabinieri: scatta l’arresto

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cesena hanno tratto in arresto un trentenne, per reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, per una lite in corso tra due giovani, in strada, nei pressi di un bar. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno individuato i due e proceduto al controllo. Uno di loro, già noto agli operanti e in evidente stato di alterazione alcolica, ha manifestato atteggiamenti aggressivi, sdraiandosi ripetutamente sulla sede stradale, creando pericolo e intralcio alla circolazione.

Alla richiesta di esibire un documento, il giovane si rifiutava categoricamente, andando in escandescenza e colpendo i militari con calci e pugni. Si è pertanto reso necessario l’uso dello spray urticante al peperoncino per immobilizzarlo, operazione conclusa anche grazie al supporto di una seconda pattuglia della Stazione di Cesena. Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Nella successiva udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.