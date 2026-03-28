Cesena, ubriaco alla guida, forza il posto di blocco: fermato dalla Polizia Locale

Una serata di controlli lungo le strade quella di ieri, venerdì 27 marzo, da parte della Polizia locale di Cesena Il primo intervento, relativo alla sicurezza stradale ha interessato il territorio Mercato Saraceno. Parallelamente, un secondo contingente della Polizia locale ha operato lungo le principali arterie di Cesena, dove sono stati predisposti posti di blocco attrezzati sulla via di Cesenatico e su viale Carducci. Nel corso dei controlli sono stati fermati e sottoposti a verifica quasi 100 automobilisti.

Il bilancio dell’attività evidenzia tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. In uno dei casi, un conducente ha forzato il posto di blocco nel tentativo di sottrarsi al controllo, dando origine a un inseguimento che si è concluso con il suo fermo. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato la positività sia all’alcol sia agli stupefacenti.