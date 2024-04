Cesena, ubriaco al volante perde il controllo della Bmw, centra un’auto in sosta e la scaraventa contro un muro

Mercoledì 17 aprile la Polizia Locale di Cesena ha rilevato due sinistri stradali. Nel primo, avvenuto in via Ruffio intorno alle ore 18:15, sono rimasti coinvolti un autocarro e una Renault Clio alla cui guida c’era una ragazza di venticinque anni residente a Cesena. Nel tentativo di svoltare all’interno di un cortile privato, l’automobile è stata urtata violentemente dal camioncino proveniente dalla direzione opposta. A bordo del mezzo erano presenti il guidatore, un quarantenne di origine romena, e altre due persone. Fortunatamente tutte le persone coinvolte sono rimaste illese.

Il secondo incidente stradale si è verificato in tarda serata, verso le 23:45, in via Padre Genocchi. Un ventunenne moldavo ha perso il controllo della propria auto, una BMW 730, finendo contro un’auto in sosta che, a causa del forte impatto, è stata scaraventata al di là della strada urtando contro un muro di recinzione e rimbalzando in strada. Il conducente, illeso, è stato sottoposto al controllo dell’alcol risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1.5 g/l. Gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto con il ritiro della patente e con una denuncia penale.

Il Codice della strada disciplina la guida in stato d’ebbrezza agli articoli 186 e 186 bis. Per la guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l sono previste una azione amministrativa da 543 euro a euro 2.170 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. In relazione alla guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l sono previste una sanzione da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, e la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno. Per quanto riguarda la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l si procede con una sanzione da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo e con la confisca del veicolo (salvo che sia intestato a una persona estranea al reato commesso).