Cesena, ubriaca prende a calci e pugni un’infermiera e minaccia un medico al Pronto soccorso del Bufalini: arrestata

Resa poco lucida dai fumi dell’alcol, ha preso a pugni e calci un’infermiera al Pronto soccorso dell’ospedale e per questo è stata arrestata dalla polizia. È accaduto la notte scorsa, quando gli agenti del Commissariato sono intervenuti al Bufalini, a seguito di richiesta da parte del personale sanitario, per scongiurare il peggio, dopo che una paziente, in stato di escandescenza dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, aveva aggredito fisicamente un’infermiera. E aveva anche minacciato il medico in servizio, danneggiando anche i suppellettili degli ambulatori e creando scompiglio nel reparto. La donna è stata arrestata e ne è stata data notizia al pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Forlì.