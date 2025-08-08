Cesena, “tuo figlio ha investito una donna incinta”: porta via migliaia di euro a un’anziana, 19enne denunciato

I carabinieri della Stazione di Macerone, hanno denunciato un italiano 19enne, in trasferta a Cesena, ritenuto responsabile di una truffa di oltre 6.000 euro, oltre a tre catenine in oro, in danno di una donna anziana, raggirata con la tecnica del falso incidente.

La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che un individuo, qualificatosi falsamente come carabiniere, ha contattato telefonicamente un’anziana donna, informandola che il figlio era stato tratto in arresto in seguito a un incidente stradale nel quale avrebbe investito una donna incinta. Per ottenerne la liberazione, le è stato richiesto il versamento immediato di 9.000 euro in contanti, con la rassicurazione che la somma sarebbe stata successivamente rimborsata.

Non disponendo dell’intera somma richiesta, la donna ha consegnato al giovane - presentatosi poco dopo alla sua abitazione - quanto aveva a disposizione: 6.000 euro in contanti e tre catenine d’oro. L’autore della truffa si è successivamente allontanato, rendendosi irreperibile. Le successive e complesse indagini condotte dai militari della Stazione di Macerone, mediante l’analisi del traffico telefonico e delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di identificare il presunto responsabile. Quest’ultimo è stato riconosciuto dalla vittima e successivamente denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il Comando Provinciale dell’Arma raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione a telefonate sospette e di non esitare a contattare il numero di emergenza 112 per segnalare tempestivamente fatti analoghi, anche in caso di minimo dubbio.