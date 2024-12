Cesena, tunnel della Secante chiuso per lavori in corsia sud dalle 21 di oggi, giovedì 5 dicembre

Lavori in vista al tunnel della secante, che sarà chiuso nella carreggiata sud dalle 21 di oggi (5 dicembre) alle 6 di domani mattina. Il tunnel sarà invece chiuso in carreggiata nord dalle 21 di domani, venerdì 6 dicembre, alle 6 di sabato 7 dicembre. Di conseguenza dalle 21 di oggi alle 6 di domani, in carreggiata sud (direzione Rimini) sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo 4 (Cesena centro), con rientro allo svincolo 3 (Stadio Montefiore). È invece prevista la chiusura della carreggiata nord (direzione Forlì), con uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo 3 (Stadio/Montefiore) e rientro in corrispondenza dello svincolo n. 4 (Cesena centro) dalle ore 21 di venerdì 6 dicembre fino alle 6 di sabato 7 dicembre.