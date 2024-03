Cesena, Tulipandia 2024: oltre 50mila bulbi nel podere del “Garibaldi Da Vinci”

Siamo alle porte della terza edizione di Tulipandia, che quest’anno si conferma essere lo spazio dell’Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci interamente dedicato ai fiori ed ai colori. Dal 26 marzo il podere dell’Istituto ospiterà una maestosa fioritura di oltre 50.000 bulbi di tulipani di diversi colori e varietà.

Le novità

“La prima grande novità è sicuramente il progetto secondo il quale sono stati messi a dimora i tulipani, che crea una serie di disegni e forme tra i quali sarà possibile passeggiare - spiega il professor Paolo Ricci - che quest’anno insieme agli studenti del Garibaldi Da Vinci ha dato vita ad un gioco di forme e colori - sarà inoltre presente uno spazio interamente dedicato alle visite scolastiche ed un’area relax dove potersi godere il sole primaverile e la bellezza della fioritura. Come è nato il progetto di quest’anno? Il primo settore del parco raffigura un sole, progettato attraverso linee circolari e convergenti, che rappresentano accoglienza, condivisione, spirito di inclusione. Il secondo settore è invece del tutto frutto della creatività e della sperimentazione: gli studenti si sono divertiti a creare forme a loro piacere, andando a comporre un insieme di tante aiuole colorate di diverse forme e dimensioni. In questo settore potrete riconoscere tra le altre forme, un cuore e due chiocciole”.

Il ruolo degli studenti è assolutamente fondamentale in questo progetto: grazie al loro contributo ed al loro impegno è stato possibile rinnovare il progetto con entusiasmo e spirito creativo. Il parco è aperto a tutti ed ogni visitatore potrà ammirare i tulipani, fotografarli ed infine raccoglierli e confezionarli per portarli con sé. Tutti i materiali utili alla raccolta ed al confezionamento sono forniti dall’Istituto. L’ingresso è libero e senza prenotazioni. Il parco sarà aperto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, sia al mattino che al pomeriggio. I giorni di chiusura saranno i seguenti: 30 marzo, 31 marzo, 1° aprile, 25 aprile.

Per la raccolta dei tulipani, viene richiesto un contributo in base al numero dei fiori raccolti: 5 tulipani a 5 euro, 10 tulipani a 10 euro.

L’inaugurazione è prevista per martedì 26 marzo per le ore 10.30, con ingresso libero.

Il parco si trova in Via Romea a Cesena, proprio di fronte all’Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una email all’indirizzo: simona.raccagni@garibaldidavinci.edu.it