Cesena, Tulipandia 2024: il giardino di primavera del Garibaldi Da Vinci inaugura sotto la pioggia

Nella mattina di oggi si è tenuta l’inaugurazione della terza edizione di “Tulipandia”, il progetto ideato e gestito dall’Istituto Tecnico Garibaldi/Da Vinci. Nonostante la pioggia si è tenuta la grande festa di inaugurazione del parco, ufficialmente aperto già da martedì 19 marzo. Presenti in questa giornata anche due classi della scuola primaria “G. Pascoli” di San Vittore , che si sono cimentate in un laboratorio di semina di fiori.

Il parco di primavera degli studenti

“Il ruolo degli studenti – commenta la dirigente Luciana Cino – è assolutamente fondamentale in questo progetto: grazie al loro contributo e al loro impegno è stato possibile rinnovare il progetto con entusiasmo e spirito creativo, che quest’anno accoglierà più di 800 bambini provenienti dalle scuole del territorio”.

Come per le scorse edizioni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – si tratta di un vero e proprio parco primaverile, curato e seguito dagli studenti che nel corso degli orari di apertura accompagnano tutti i visitatori alla scoperta del mondo dei tulipani. È questo un progetto didattico che nel corso delle edizioni è cresciuto diventando sempre più un simbolo della primavera cesenate e dell’impegno di questo territorio verso la cura della terra. La risposta dei cesenati non è mancata e sono certo che sarà nuovamente confermata. È questo il modo migliore per valorizzare il lavoro dei ragazzi e degli insegnanti che da subito hanno creduto in questo progetto. A questo proposito, ringrazio la dirigente Luciana Cino e i docenti che, anche grazie a programmazioni come questa, confermano l’alta qualità di questo Istituto, la cui proposta didattica è molto apprezzata dalle famiglie e dagli studenti”.

A partire da oggi, martedì 26 marzo, il parco sarà aperto a tutti, con ingresso libero, da lunedì alla domenica con orario 9-13 e 15-18. Giorni di chiusura: 30 e 31 marzo, 1 e 25 aprile.