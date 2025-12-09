Cesena: truffe agli anziani in crescita, parte la campagna di Anap

Nel cesenate una persona su quattro è over 65, in casa, per strada, sui mezzi pubblici, su Internet: per le persone anziane è sempre più diffuso il rischio di subire truffe, raggiri, furti e rapine. Per evitare queste minacce è fondamentale conoscere i metodi usati dai malintenzionati e le situazioni potenzialmente pericolose. È proprio questo l’obiettivo della sesta edizione della campagna “Più sicuri insieme”, promossa da Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) Confartigianato in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Servizio Analisi Criminale – Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Ivano Scarpellini: “Consigli utili per difendersi”

“La campagna - afferma il presidente Anap cesenate Ivano Scarpellini - punta a sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi e prevenire i reati. Cuore dell’iniziativa è il vademecum, semplice e di immediata lettura, che raccoglie indicazioni utili sulle situazioni più frequenti in cui gli anziani possono diventare vittime: telefonate sospette da parte di sconosciuti, tentativi di accesso in casa tramite scuse o stratagemmi, distrazioni all’uscita da banca o ufficio postale, rischi in strada o durante la navigazione online. Insieme al vademecum, la novità di quest’anno è un calendario ideato per ricordare quotidianamente consigli di sicurezza e comportamenti prudenti”.

“Artigiani e piccoli imprenditori: ‘sentinelle’ sul territorio”