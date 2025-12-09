Cesena: truffe agli anziani in crescita, parte la campagna di Anap

Nel cesenate una persona su quattro è over 65, in casa, per strada, sui mezzi pubblici, su Internet: per le persone anziane è sempre più diffuso il rischio di subire truffe, raggiri, furti e rapine. Per evitare queste minacce è fondamentale conoscere i metodi usati dai malintenzionati e le situazioni potenzialmente pericolose.
È proprio questo l’obiettivo della sesta edizione della campagna “Più sicuri insieme”, promossa da Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati) Confartigianato in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Servizio Analisi Criminale – Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.