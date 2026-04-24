Cesena, truffa un’anziana e le porta via gioielli per 15mila euro: arrestato sulla E45 a Todi

Una odiosa truffa messa in atto a Cesena. I Carabinieri di Todi, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne, di origini campane, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna.

In particolare, l’uomo si è presentato presso l’abitazione della vittima a Cesena, qualificandosi come operatore delle Forze dell’ordine e, prospettando una falsa problematica giudiziaria a carico della figlia della donna.

L’uomo è riuscito a farsi consegnare monili in oro per un valore complessivo di circa 15.000 euro dandosi quindi alla fuga in direzione sud lungo la E45.

Grazie alle indagini ed al costante raccordo operativo con la Compagnia di Cesena, i Carabinieri sono riusciti a localizzare l’auto a noleggio utilizzata dall’uomo a Todi, sulla E45 e a fermarla in sicurezza.

Il 34enne è stato dichiarato in stato di arresto ed associato alla Casa di Reclusione di Spoleto. All’esito dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo, il Giudice del Tribunale di Spoleto ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli. L’intera refurtiva è stata recuperata e già restituita alla legittima proprietaria.