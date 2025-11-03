Cesena, truffa su 163 veicoli per rivenderli all’estero: denunciata la proprietaria dell’agenzia di pratiche auto

La Polizia di Stato di Forlì ha posto fine ad un esteso traffico illecito di autovetture, che venivano sottratte agli Enti creditori grazie a documentazione falsa, per poi essere rivendute all’estero. È successo nei giorni scorsi, quando la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Forlì ha denunciato a piede libero per falso documentale, sostituzione di persona e truffa, uno straniero 33enne titolare, nel ferrarese, di un autosalone e una 67enne titolare di un’agenzia di pratiche auto a Cesena.

Tutto è scaturito da alcune segnalazioni di transiti sospetti di alcune auto, le cui pratiche erano state trattate proprio da quell’Agenzia.

Secondo gli accertamenti, durati oltre un anno, il 43enne e la 67 enne avrebbero seguito sempre il medesimo modus operandi: il titolare dell’autosalone acquistava a basso costo o addirittura a titolo gratuito autovetture sfruttando il fatto che erano gravate da vincoli fiscali o sottoposti a pignoramento. I proprietari, in questo modo, pensavano di regolarizzare la loro posizione debitoria.