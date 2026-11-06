Cesena, truffa del “finto Carabiniere”, scoperte le due truffatrici e una finisce in carcere

Scoperte due truffatrici e per una di loro si aprono le porte del carcere. L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Borello – in stretta sinergia con i colleghi delle Stazioni di Napoli Vomero-Arenella, Giuliano in Campania e Cesena – chiude il cerchio su una serie di raggiri ai danni di persone anziane. I fatti risalgono allo scorso mese di ottobre, quando le due indagate (di 32 e 34 anni, residenti nella provincia di Napoli) erano state bloccate e arrestate in flagranza dai Carabinieri di Perugia.