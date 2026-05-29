Cesena, trovato morto in un fossato l’uomo scomparso da casa

Un epilogo tragico dopo ore di ricerche e di angoscia per i familiari. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, è stato trovato morto in via Violetti a Macerone, il 61enne di cui si erano perse le tracce. Per ore l’uomo è stato cercato da volontari, associazioni e Vigili del Fuoco. Purtroppo il gambettolese Lorenzo Zaccherini si trovava esanime in un fossato dopo una caduta con lo scooter. Sono stati attivati i sanitari del 118 oltre ai Vigili del fuoco ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I primi riscontri portano ad un incidente autonomo con lo scooter. Lorenzo Zaccherini lascia la moglie e due figli.