Cesena, trovato con due bici elettriche rubate: denunciato per ricettazione

Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri di Cesena che, nello scorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Macerone, hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati.

Denunciato un giovane per “evasione” poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza, si era allontanato senza autorizzazione, contravvenendo al provvedimento del Giudice. Le immediate ricerche dei militari hanno permesso di rintracciare l’uomo e, al termine delle formalità di rito, è stata ripristinata la misura restrittiva.

Denunciato un altro uomo per “ricettazione” poiché, durante un controllo, è stato trovato in possesso di due biciclette elettriche risultate rubate. Dopo le formalità di rito i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Denunciati anche due cittadini stranieri per “ingresso illegale sul territorio nazionale” poiché, sono risultati sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Al termine delle procedure di identificazione sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione competente per l’avvio della procedura di espulsione.

Infine, denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebrezza alcolica” poiché, durante un controllo alla circolazione stradale sono stati sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura competente e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.