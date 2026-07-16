Cesena, troppo caldo a scuola: piano per raffrescarle non solo con climatizzatori

«Il cambiamento climatico impone di adeguare gli edifici scolastici a estati sempre più calde». Questa la linea dell’amministrazione comunale espressa ieri in Consiglio dall’assessora Maria Elena Baredi, in risposta a un’interpellanza di Enrico Castagnoli (Fratelli d’Italia). Al momento, le strutture climatizzate sono nidi e scuole dell’infanzia Osservanza, San Vittore, Ippodromo, Mulini, Vigne Parco, Case Finali, San Mauro, scuole ﻿dell’infanzia Fiorita, Oltresavio, Torre del Moro, Sant’Egidio e Martorano. Si stanno installando impianti in altre tre strutture: i nidi Il Prato e Villachiaviche e il nido e scuola dell’infanzia Macerone . Per le 5 scuole finanziate dal Pnrr - ha aggiunto Baredi - «i progetti hanno comunque previsto sistemi di ventilazione e areazione». Le primarie dotate di impianti di raffrescamento sono quelle di San Vittore, Borello e si sta aggiungendo Case Finali. Quanto alla nuova media “Frank”, si ritiene sufficiente un sistema di ventilazione meccanica.