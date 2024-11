Cesena, tronchi e rami sospesi sul Savio minacciano di formare un tappo a Pievesestina

Un grosso albero caduto di traverso sul letto del Savio, da sponda a sponda, nella zona di Pievesestina, è l’ennesima minaccia idraulica segnalata da Graziano Castiglia. Da mesi il cittadino sta perlustrando il fiume per documentare situazioni critiche e sollecitare interventi per affrontarle. Ieri si è imbattuto in un lungo tronco crollato sospeso poche spanne sopra l’acqua e una massa consistente di ramaglie semi-immerse, che potrebbero trasformarsi in un pericoloso tappo per il regolare deflusso del fiume e provocare allagamenti in caso di forti piogge. Si trova nella zona di via Olimpio Foschi.

Castiglia ha scattato varie foto e girato anche un video, chiedendo un rapido intervento, attraverso i social, oltre che con una segnalazione al “Corriere Romagna”, per rimuovere quel materiale.