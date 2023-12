Cesena: trivella in cima alla collina per prepararsi al gasdotto Snam

Da ieri mattina Snam sta facendo rilievi nel sottosuolo per verificare che non ci siano ostacoli, in particolare reperti archeologici, sul tracciato dove verranno presto posate le condutture del nuovo metanodotto Sestino-Minerbio. Per effettuare questa operazione sono stati scelti terreni nella zona di via Monticino: sono di proprietà dell’Istituto tecnico agrario, che non ha obiezioni da fare, a differenza di tanti cittadini che contestano il progetto, riuniti nel comitato “Notubo Romagna”. Le trivella e i tecnici incaricati dovrebbero restare per alcuni giorni là in cima alla collina.