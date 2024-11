Cesena, trionfo per De Pascale col 63,31%, Alleanza Verdi e Sinistra terzo partito

Trionfo di Michele De Pascale a Cesena: la sua coalizione raccoglie 23.422 voti pari al 63,31%. Per Elena Yugolini 12.630 voti pari al 34,14%, quasi il 30% in meno.

Per il Pd un trionfale 47,61% (15.974 voti), bene anche Alleanza Verdi e Sinistra con 1.985 (5,92%). Numeri che ne fanno il terzo partito cittadino. Nel centrodestra fa l'asso poigliatutto Fratelli d'Italia con 6.925 voti (20,64%), discreto il risultato di Forza Italia (1.610 voti, 4,80%).

Così il sindaco Enzo Lattuca: “La netta vittoria di Michele de Pascale, con oltre il 56% dei voti, è un risultato storico, oltre ogni previsione, una grande dimostrazione di fiducia da parte degli emiliano-romagnoli che non dobbiamo sottovalutare né dare per scontata. Sono convinto che Michele sarà un ottimo presidente, capace di fare sintesi tra le forze migliori della nostra Regione e di continuare a far crescere l’Emilia-Romagna. I temi e le questioni su cui continueremo a lavorare insieme sono tanti, due su tutti: la ricostruzione post alluvione, lasciando da parte una volta per tutte le speculazioni, e la difesa e il rilancio della sanità pubblica, con il progetto del nuovo ospedale ‘Bufalini’. Sono poi molto contento e orgoglioso anche del dato di Cesena che, con il 63,3% di voti a Michele de Pascale, è tra i più alti in Regione, con il Partito Democratico al 47,7%”.