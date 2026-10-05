Cesena, Trevi: Webuild sale al 18,91% del capitale

Webuild, nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto su Trevi-Finanziaria, ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto da Praude Asset Management Limited, in qualità di investment manager e in nome e per conto di Hermes Linder Fund Sicav (per conto del comparto Hermes Linder Fund), Praude Funds Icav (per conto dei comparti Praude Total Return Fund e Praude Micro and Small Cap Fund) e Veniero Holdings Limited, di complessive 9.125.702 azioni ordinarie di Trevi, pari al 13,916% del capitale, al prezzo unitario di 5,165 euro per azione e per un controvalore complessivo di 47.134.250,83 euro, tramite Intermonte Sim. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 7 ottobre 2026.

A seguito dell’operazione, Webuild verrà a possedere complessivamente 12.403.382 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 18,91% del capitale sociale e dei diritti di voto. Poiché l’acquisto è stato effettuato a un prezzo superiore al corrispettivo dell’Opa, sarà riconosciuto a tutti gli aderenti all’offerta, inclusi coloro che vi avessero già aderito, un corrispettivo pari a 5,165 euro per azione.