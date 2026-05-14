Cesena, Trevi: via libera al bilancio e aumento di capitale

L’assemblea degli azionisti di Trevi-Finanziaria Industriale Spa, riunita sotto la presidenza di Giuseppe Caselli, ha delineato le strategie finanziarie e di governance per il prossimo triennio. L’assise ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che riflette una fase di transizione: se il bilancio civilistico della holding evidenzia una perdita di 16,9 milioni di euro (che sarà riportata a nuovo), il dato consolidato mostra segnali di solidità con un utile netto di 8,63 milioni di euro.

Sul fronte della governance, il consiglio di amministrazione torna alla composizione di 11 membri grazie all’ingresso di Paolo Marchioni e Andrea Nuzzi, nominati su proposta del socio Cdpe Investimenti Spa. Per consolidare il legame tra performance e management, è stato inoltre varato un piano di incentivazione 2026-2028 basato su azioni.

Le novità più rilevanti arrivano però dalla parte straordinaria. Gli azionisti hanno dato il via libera a un profondo riassetto del capitale. In primis, è stato approvato il raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ogni 20 esistenti. Contestualmente, il Cda ha ricevuto una delega per eseguire un aumento di capitale a pagamento fino a 100 milioni di euro. L’operazione, da attuarsi entro 18 mesi, sarà offerta in opzione ai soci e servirà a garantire la flessibilità finanziaria necessaria per sostenere i piani di crescita del Gruppo nel settore dell’ingegneria del sottosuolo.