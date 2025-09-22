Cesena, Trevi: schiarita per il contratto, sospeso lo stato di agitazione

Schiarita per il rinnovo del contratto e stato di agitazione sospeso alla Trevi. Lo annunciano i sindacati in una nota: “Fillea Cgil,Filca Cisl e Feneal Uil hanno sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno scorso alla Trevi, stabilimento di Cesena; lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche per tutti i dipendenti. La sospensione dello stato di agitazione è arrivata a seguito di 17 ore di sciopero, per cui si è giunti a un primo accordo che prevede l’erogazione di 300 euro una tantum in busta paga per i lavoratori e la ripresa delle trattative per il contratto aziendale a partire dal 26 Settembre. Come da comune accordo, la trattativa dovrà concludersi entro e non oltre la fine dell’anno. Come Organizzazioni Sindacali ci teniamo a ringraziare tutti i lavoratori che hanno tenuto duro in questi mesi di stato di agitazione, arrivando ad un primo risultato, fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro. È stata l’ennesima dimostrazione del fatto che quando i lavoratori si uniscono e si organizzano con un obiettivo comune, si ottengono i risultati prefissati. In altre parole: la lotta paga”.