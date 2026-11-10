Cesena, trentuno brani e un libro per ricordare gli anni ’80: sorpresa alla rimpatriata

Quarantasei anni dopo il diploma, si sono ritrovati, quasi al completo, “i ragazzi” della classe 5ª N, dell’Itc “Renato Serra” di Cesena. Ancora presenti dopo quell’ormai lontana estate del 1980, quando, conclusa la maturità, si lasciarono, ciascuno per imboccare la propria strada di crescita e di vita. Tuttavia non si sono mai persi di vista, dato che sono soliti incontrarsi perlopiù anno dopo anno, tanto da avere l’impressione che il tempo trascorso dietro di loro non sia poi passato per davvero. Quest’anno ventuno di loro hanno deciso di ritrovarsi di nuovo insieme a tavola, venerdì scorso al ristorante “Il localino” di Gambettola. La maggior parte degli ex studenti infatti abita e risiede ancora in zona: a Gambettola e a Cesena, qualcun altro a Cesenatico e Montiano.

Dedicata alla loro amicizia

Questo nuovo incontro è stato davvero speciale quanto inaspettato. Paolo, uno di loro, grande appassionato di musica e vinili aveva in serbo una sorpresa da presentare ai compagni: la creazione di una canzone: “Omaggio alla 5ªN”, un regalo per tutti, ascoltabile insieme ad altri 30 brani su Soundcloud, piattaforma di musica generalista. Parole in musica capaci caricarsi all’istante di emozioni; in spicchi di giovinezza incapsulati nei ricordi capaci di fare riemergere i sentimenti di una generazione, all’interno dello spaccato della società d’allora, degli anni Ottanta. “Con paura degli esami addosso”, “Ragionieri per sbaglio” - canta la canzone - “Correvamo dietro un diploma con la fame di futuro nel cuore”, “Cadeva un aereo a Ustica. A Bologna una bomba alla stazione”, “La partita doppia con la radio che suonava i Police”, “Tutti promossi alla 5ªN del 1980”.

Emozioni e strumenti digitali