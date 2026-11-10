Cesena, trentuno brani e un libro per ricordare gli anni ’80: sorpresa alla rimpatriata

Quarantasei anni dopo il diploma, si sono ritrovati, quasi al completo, “i ragazzi” della classe 5ª N, dell’Itc “Renato Serra” di Cesena. Ancora presenti dopo quell’ormai lontana estate del 1980, quando, conclusa la maturità, si lasciarono, ciascuno per imboccare la propria strada di crescita e di vita. Tuttavia non si sono mai persi di vista, dato che sono soliti incontrarsi perlopiù anno dopo anno, tanto da avere l’impressione che il tempo trascorso dietro di loro non sia poi passato per davvero.
Quest’anno ventuno di loro hanno deciso di ritrovarsi di nuovo insieme a tavola, venerdì scorso al ristorante “Il localino” di Gambettola. La maggior parte degli ex studenti infatti abita e risiede ancora in zona: a Gambettola e a Cesena, qualcun altro a Cesenatico e Montiano.