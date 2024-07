Cesena, tre mezzi coinvolti in un incidente e tre feriti. Emilia Levante chiusa

Tre mezzi coinvolti in un incidente, quattro persone coinvolte, tre delle quali sono state portate all’ospedale. E’ il bilancio dell’incidente che stamattina alle 9:45 ha portato alla chiusura dell’Emilia Levante, all’altezza di Ponte Ospedaletto. Sul posto, oltre ai soccorsi, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena.

La squadra ha operato per soccorrere in particolare tre dei quattro occupanti del carro attrezzi, del furgone e dell’autovettura coinvolti, per affidarli al personale sanitario. La chiusura della strada è stata necessaria per consentire le operazioni di soccorso.