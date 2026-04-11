Cesena, tre ladri provano a entrare in casa ma l’anziana dentro accende la luce e scappano

Continuano un po’ ovunque, ma soprattutto nelle frazioni, le incursioni dei “topi d’appartamento” e sempre più spesso non avvengono nel cuore della notte o quando le abitazioni sono vuote. Molti dei colpi tentati vanno però a vuoto. Così è stato due sera fa, a Ponte Pietra, in una casa non lontano dalla chiesa. Sono stati tre i malviventi che hanno provato a entrare in un’abitazione, forzando la porta al piano terra. L’anziana all’interno ha sentito dei rumori. Non ha pensato che fossero ladri, ma il vento. Però ha acceso la luce e questo è bastato per spaventare i delinquenti, che se la sono data a gambe senza riuscire ad entrare. I danni lasciati sulla porta e soprattutto le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, in funzione, mentre la sirena d’allarme era disattivata, hanno “certificato” che c’è stato un tentato furto. Erano le 20.10 e a giudicare da quanto è visto grazie alle telecamere pare la banda fosse formata da tre giovani.