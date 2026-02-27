Cesena, tre anni fa morì Montevecchi: «L’anno prossimo un evento per ricordarlo»

Ricorre oggi il terzo anniversario della morte del poliedrico artista cesenate Paolo Montevecchi, «uomo creativo, sfacciato e impertinente», come lo ricorda uno dei suoi amici, Davide Fabbri. Annuncia anche che il 27 febbraio 2027 gli piacerebbe «organizzare, insieme a diverse persone che lo hanno frequentato e conosciuto bene, una giornata di riflessione e di ricordo». Perché - sottolinea - «persone come Paolo non possono essere dimenticate, vanno ricordate pubblicamente». Regista, autore di opere teatrali, scrittore, Montevecchi, morto all’età di 60 anni, è stato per diversi anni docente della scuola di recitazione da lui fondata. Ma il segno più indelebile lo ha lasciato scrivendo la canzone “Ayrton”, in memoria del pilota di Formula Uno, Senna, poi cantata e resa celebre da Lucio Dalla.