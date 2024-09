Cesena, travolto sulle strisce: gravissimo 20enne figlio della sorella di Cristina Golinucci

Era appena sceso dall’autobus e stava attraversando sulle strisce pedonali via Ravennate, quando è stato investito da una donna al volante di una Peugeot. Forse coperta dalla sagoma del mezzo di trasporto pubblico dietro cui il ventenne Mattia Cecchini stava camminando, lo ha travolto nella zona di Ronta, all’altezza del numero civico 5080. Erano circa le 16.30 di ieri e sul posto si sono precipitate l’automedica e l’ambulanza, che ha trasportato il ragazzo al Bufalini, in codice rosso. Le sue condizioni sono subito parse molto gravi: è stato ricoverato in Rianimazione.

Mattia Cecchini fa parte di una famiglia già provata duramente. È infatti il figlio di Stefania Golinucci, sorella di quella Cristina scomparsa nel nulla nel 1992, dopo essere salita al convento dei Cappuccini. La mamma di quest’ultima, Marisa Degli Angeli, che sta lottando da allora per capire cosa sia successo alla figlia, è quindi la nonna del ventenne finito in ospedale.

Toccherà a carabinieri e polizia locale svolgere gli accertamenti del caso, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare le responsabilità.

La circolazione stradale ha subito rallentamenti e si è creata una provvisoria congestione per la presenza dei numerosi veicoli di soccorso sul posto: si è dovuto istituire provvisoriamente un senso unico alternato.