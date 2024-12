Cesena, travolto da un’auto pirata mentre era in bici in via Cesenatico: ricoverato in gravi condizioni un noto dj

Travolto da un’auto pirata mentre percorreva via Cesenatico in sella a una bicicletta elettrica, un popolare dj ha riportato gravi traumi cranici e, dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è ricoverato al Bufalini, in prognosi riservata. Solo passata la notte, si potrà dire se è fuori pericolo. Il 50enne residente a Cervia è stato investito verso le 11 di questa mattina, all’intersezione col viadotto Martin Luther King. Il conducente al volante di un’utilitaria di colore bianco non si è fermato per prestare soccorso al ferito, tirando dritto in direzione Case Frini.

Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso con codice di massima gravità e gli agenti della Polizia locale Comando “Fiorini” di via Dell’Amore sono intervenuti sul posto per i rilievi, avviando le ricerche del veicolo coinvolto, informando subito dell’accaduto il magistrato di turno e i più stretti congiunti del ciclista.

Eventuali testimoni dell’incidente e lo stesso conducente non ancora identificato sono invitati a mettersi in contatto con l’ufficio infortunistica della Polizia locale, al fine di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, e appelli in tal senso sono stati fatti anche sui social da familiari e amici.

A seguito della caduta, l’uomo colpito ha riportato anche fratture alle costole e alla scapola ma quello che preoccupa è l’ematoma alla testa.