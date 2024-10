Disagi sul servizio pubblico, il vicesindaco di Cesena (e assessore alla Mobilità e Trasporto pubblico) Christian Castorri non ci sta e convoca Amr e Start Romagna. “Non sono e non siamo disposti, come Amministrazione - dice Castorri in una nota - a fare diventare normale ciò che normale non è. Non è normale che saltino corse ogni giorno, ed è nostro dovere porre rimedio, consapevoli di dover migliorare il servizio del trasporto pubblico locale. Su questo, gli obiettivi che guidano il mio lavoro quotidiano sono essenzialmente due: creare le condizioni per rendere impeccabile il servizio in orario scolastico e aumentare le frequenze nelle zone densamente abitate. Per fare ciò dovremo avere il coraggio, se necessario, anche di mettere in discussione l’attuale modello, con la consapevolezza che il prezzo da pagare passa dalla soppressione di corse nella fascia pomeridiana”.

Gli studenti e le loro esigenze

“Poiché nella nostra città la percentuale maggiore di utenti è rappresentata dagli studenti - continua Castorri - dobbiamo organizzare il servizio partendo dalle loro esigenze. Ogni giorno riceviamo da studenti e genitori segnalazioni di disservizi, rispetto ai quali non vi può essere alcuna attenuante. Non possiamo permetterci di esporre quotidianamente centinaia di ragazzi e famiglie all’incertezza del passaggio dell’autobus per andare o tornare da scuola. I genitori hanno il dovere di poter contare sul funzionamento di un servizio per loro indispensabile, che hanno pagato. Per questo, a un mese dall’inizio della scuola, ho ritenuto opportuno convocare AMR e Start Romagna ad un incontro per rappresentare quella che è la linea dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare il servizio, organizzandolo in maniera tale da garantire le corse in orario scolastico. Siamo consapevoli della difficoltà da parte di Start Romagna di trovare nuovi autisti o di coprire turni in caso di assenze per malattia, e per questo chiediamo che il servizio venga organizzato in funzione delle reali possibilità”.

Un nuovo modello di trasporto