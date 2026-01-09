Cesena, “trasloco della scuola “Frank” tra corsa campestre e ritardi”: la protesta di una mamma

«Autisti smarriti, vigili disinformati, ragazzini nel caos». Una mamma racconta così il primo giorno di trasferimento degli studenti della media “Anna Frank” da Sant’Egidio al plesso temporaneo a palazzo Mazzini Marinelli, in pieno centro storico, dove dovranno restare fino alla fine di questo anno scolastico, a seguito della costruzione in corso di una nuova struttura nella frazione. Alcuni genitori non sono d’accordo con la soddisfazione espressa pubblicamente dal sindaco su come è iniziata l’esperienza e parlano di «fallimento logistico». Tagliente un commento sentito da chi ha deciso di farsi portavoce dei malumori: «La scuola è un luogo formativo, non una gara di corsa campestre», ha detto una “mamma esausta”.