Cesena, “trasloco della scuola “Frank” tra corsa campestre e ritardi”: la protesta di una mamma

Cesena
  • 09 gennaio 2026
La scuola temporanea a palazzo Mazzini Marinelli
«Autisti smarriti, vigili disinformati, ragazzini nel caos». Una mamma racconta così il primo giorno di trasferimento degli studenti della media “Anna Frank” da Sant’Egidio al plesso temporaneo a palazzo Mazzini Marinelli, in pieno centro storico, dove dovranno restare fino alla fine di questo anno scolastico, a seguito della costruzione in corso di una nuova struttura nella frazione. Alcuni genitori non sono d’accordo con la soddisfazione espressa pubblicamente dal sindaco su come è iniziata l’esperienza e parlano di «fallimento logistico». Tagliente un commento sentito da chi ha deciso di farsi portavoce dei malumori: «La scuola è un luogo formativo, non una gara di corsa campestre», ha detto una “mamma esausta”.

