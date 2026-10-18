Cesena, tragico incidente sulla E45 a Borello: muore un poliziotto della scorta tifosi VIDEO

Tragico incidente questo pomeriggio, poco prima delle 16.30, lungo la superstrada E45, all’altezza di Borello, sulla corsia in direzione nord. Un agente della Digos di Avellino, impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini in trasferta ha perso la vita a seguito di un incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente sul posto per i rilievi e per gestire le pesanti ripercussioni sul traffico della grande arteria stradale. Sembra che la tragedia sia avvenuta nel punto di raccolta in cui gli agenti attendevano gli ultras dell’Avellino per accompagnarli allo stadio. Un’auto di passaggio avrebbe investito accidentalmente uno di loro mentre era a piedi nell’area di servizio in cui era stato programmato l’appuntamento: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada per tutti i rilievi del caso. Vengono segnalati grossi di disagi alla circolazione, con lunghe file sia sulla E45, sia sulla strada parallela, a seguito dell’uscita obbligatoria temporaneamente disposta allo svincolo di Borello.

L’amministrazione comunale di Cesena ha appena diramato una nota in cui esprime «profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un funzionario della Polizia di Stato rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la E45, nei pressi di un’area di servizio all’altezza di Borello, mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi di Avellino in trasferta. Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità cesenate e che richiama il valore e il sacrificio di chi, ogni giorno serve lo Stato, spesso lontano da casa, e svolge il proprio lavoro al servizio della collettività, con senso del dovere, responsabilità e dedizione. A nome della città tutta, l’amministrazione comunale rivolge le condoglianze alla famiglia del funzionario e all’intera Polizia di Stato».