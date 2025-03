Cesena, tragico incidente stradale: muore 25enne bolognese

Tragico incidente stradale nel Cesenate nella notte tra sabato e domenica. La vita di un 25enne bolognese è stata stroncata, domenica all’alba, da un violento schianto in auto lungo via del Sale, la circonvallazione di Pioppa. Alla guida di una Toyota Corolla, il giovane stava procedendo in direzione mare-Cesena quando ha perso il controllo, per cause ancora da accertare e che rischiano di restare misteriose, visto che pare che in quel momento (erano le 6 di mattina di domenica) non ci fossero testimoni e il punto della tragedia non è coperto da telecamere. Nulla da fare per il conducente: al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti non ci sarebbero coinvolti altri mezzi e nessuno avrebbe assistito direttamente all’incidente. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori l’eccessiva velocità, un guasto del mezzo, un malore del conducente o una distrazione fatale.