Cesena, tragico incidente: muore motociclista di 20 anni

Un terribile incidente è costato la vita ad un giovane motociclista di 20 anni questa mattina a Cesena. Il sinistro in via Calcinaro attorno alle 9.15, con un tremendo impatto tra una Fiat 500 e una moto Kawasaki all’altezza del civico 2094. Dai primi riscontri, si è registrato un violentissimo scontro tra la moto e una Fiat 500 che proveniva da Martorano e si accingeva a svoltare a sinistra per guadagnare un parcheggio. La moto viaggiava in direzione Cervese. L’urto contro la fiancata destra dell’auto è stato tremendo e per il motociclista, sbalzato nel fosso adiacente, non c’è purtroppo stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco per i primi soccorsi insieme ai sanitari del 118. Lievi ferite per la donna di 33 anni alla guida della Fiat, trasportata all’ospedale Bufalini per accertamenti. Rilievi a cura della Polizia Locale e della Polizia di Stato.

Coinvolta nel sinistro anche una seconda auto guidata da un 60enne, che viaggiava dietro la Fiat 500. Immediato l’intervento dei soccorsi, presente anche una ditta per la rimozione dei mezzi coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stato disposto il blocco del traffico nel tratto compreso tra la rotonda della Solidarietà e via Masiera Prima. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità. La via Calcinaro è stata riaperta al traffico poco prima delle 12.30.