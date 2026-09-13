Cesena, tragico incidente a San Mauro in Valle: chi era il 78enne che ha perso la vita

Un grave incidente stradale ha insanguinato la serata di venerdì a Cesena. Il dramma si è consumato poco dopo le 23 nel quartiere San Mauro in Valle, in via Zavalloni, dove uno scooterista di 78 anni, Amedeo Rossi, ha perso la vita a seguito di un violento scontro con un’automobile.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Locale di Cesena, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, la vittima si trovava in sella al proprio scooter Honda SH e stava percorrendo la via quando è avvenuto l’impatto con una Fiat 500. Alla guida della vettura c’era una donna di 61 anni che, in base alle prime informazioni raccolte, si stava immettendo sulla carreggiata nel tentativo di uscire dall’area di parcheggio di via Zavalloni. L’impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al settantottenne. La dinamica dello scontro è apparsa subito drammatica ai primi testimoni presenti nella zona, che hanno immediatamente lanciato l’allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi.