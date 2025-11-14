Cesena, tradito da una rumorosa lite nel condominio: spunta quasi un etto di cocaina e viene arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un pregiudicato di 46 anni, attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, che è stato anche denunciato per “lesioni personali”.

I militari sono intervenuti in piena notte, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa dei Carabinieri di Cesena, per una rumorosa lite in atto, tra un uomo e una donna, in un appartamento condominiale della zona San Mauro in Valle.

I Carabinieri hanno provveduto subito a bloccare l’uomo (in evidente stato di alterazione dovuta, verosimilmente, all’assunzione di stupefacenti) riportando la situazione alla calma. Visto lo stato della donna, che lamentava dolori riconducibili alle percosse subite, i militari allertavano il personale del 118 che la accompagnava presso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata medicata e successivamente dimessa con numerosi giorni di prognosi.

Nel frattempo l’uomo, sottoposto a perquisizione dai Carabinieri, è stato trovato – in una fessura creata all’interno del giubbotto, di un contenitore con circa 80 grammi di cocaina oltre ad un ulteriore involucro, nascosto tra il tabacco usato per le sigarette, contenente ulteriori 4 grammi della medesima sostanza; tutto lo stupefacente è stato poi sottoposto a sequestro penale.

Al termine delle formalità l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Cesenatico, in attesa dell’udienza di convalida.

In sede di udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto del 46enne disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di dimora nel comune di Cesenatico con permanenza all’interno della propria abitazione tra le 20 e le 7 del mattino.